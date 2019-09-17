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В Киеве парни на белом Porshe ограбили пункт обмена валют: в сети показали их фото
Во вторник, 17 сентября, в Киеве на Софиевской Борщаговке двое парней ограбили пункт обмена валют. Ранее в столице банда ограбила обменник в Голосеевском районе и скрылась на BMW третьей серии.
Как сообщает «Киев Оперативный», нападению подвергся пункт на улице Мира, 35. «В ограблении принимали участие двое парней славянской внешности, в одинаковой одежде. Скрылись на белом Porsche. Если кто узнал их, пожалуйста, немедленно позвоните по 102», — говорится в комментарии к фотографиям неизвестных, которых зафиксировала камера видеонаблюдения.
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