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- 13:14 Стал известен следующий соперник Беринчика
Стал известен следующий соперник Беринчика (фото)
Чемпион мира по версии WBO International в легком весе украинец Денис Беринчик (11 побед, 7 из них — нокаутом) узнал соперника по своему следующему бою.
Как сообщает промоутерская компания K2 Promotions Ukraine, непобедимый украинец выйдет в ринг ТРЦ «Терминал» в Броварах 5 октября против мексиканца Патрицио Лопеса Морено (26 побед, 19 из них — нокаутом, 3 поражения). Несмотря на то, что сопернику Беринчика всего 24 года, он является уже довольно опытным боксером. По информации портала Luckypunch.net, в свое время Лопес обладал двумя титулами Всемирного боксерского совета — WBC Latino Silver и WBC FECOMBOX.
Напомним, что свой последний бой Беринчик провел 20 апреля, когда в столичном Дворце спорта при поддержке бывших партнеров по «Украинским атаманам» Василия Ломаченко, Александра Усика и Александра Гвоздика победил по очкам японца Нихито Аракаву и защитил свой чемпионский пояс.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый украинец Дмитрий Митрофанов под присмотром Василия и Анатолия Ломаченко нокаутировал опытного соперника в Киеве.
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