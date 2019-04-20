Беринчик на глазах у Усика и Гвоздика защитил чемпионский пояс: полное видео боя

Спорт

В субботу, 20 апреля, в столичном Дворце спорта прошел вечер бокса, главным событием которого стал поединок между обладателем пояса WBO International в легком весе украинцем Денисом Беринчиком (11 побед, 7 из них — нокаутом) и Нихито Аракавой из Японии (32 победы, 18 из них — нокаутом, 7 поражений, 2 ничьи).

Завоевав чемпионский титул в поединке с филиппинцем Росеки Кристобалем в декабре прошлого года, уроженец Краснодона, что в Луганской области, проводил первую защиту чемпионского пояса. Соперником нашего соотечественника был опытный боксер, дебютировавший на профессиональном ринге в 2004 году и проведший уже 40 боев (к примеру, Денис на профиринге с 2015 года), который в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) располагался на четыре позиции выше украинца.

Беринчик в очередной раз удивил всех зрителей оригинальным подходом к выходу на ринг — на этот раз Дениса вывезли, лежащим на каталке, а несколько человек вокруг били его банными вениками.

Перед боем Аракава сказал, чтобы зрители были готовы к «настоящей безумной драке», но на деле японец большую часть боя провел, защищаясь от ударов нашего соотечественника. Нихито оказался стойким парнем — несмотря на рассечение, полученное в девятом раунде, он смог довести бой до финального гонга. Вот только при объявлении судейских записок сомнений в победителе не было. 118:109, 120:107, 120:107 — все три рефери единогласно отдали победу Беринчику, который успешно защитил чемпионский пояс WBO International.

Добавим, что за победой Беринчика наблюдали со зрительских сидений абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, готовящийся к дебюту в супертяжелом дивизионе, Александр Гвоздик, не так давно защитивший чемпионский титул по версии WBC в полутяжелом весе, а также обладатель звания «Вечный чемпион» по версии WBC Виталий Кличко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко нокаутировал Кроллу в четвертом раунде и защитил чемпионские пояса WBA и WBO.

Фото Вальдемара Горлушко, K2 Promotions

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