Непобедимый украинец под присмотром Ломаченко нокаутировал опытного соперника в Киеве (видео)

Спорт

В субботу, 10 августа, в Киеве прошел вечер профессионального бокса VIP Boxing Party, в рамках которого непобедимый боксер промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Дмитрий Митрофанов взял верх над опытнейшим бойцом из Польши Рафалем Яцкевичем.

Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на этом событии и расскажет о закулисье вечера.

К большому сожалению, профессиональные бои в Киеве проходят крайне редко. Последним грандиозным событием был бой чемпиона мира Артема Далакяна на вертолетной площадке в центре Киева 15 июня. Кроме Далакяна чемпионские бои в Украине не проводит никто, хотя сейчас сразу четыре боксера владеют поясами — Александр Усик, Александр Гвоздик, Артем Далакян и Василий Ломаченко. Виной тому — деньги, как бы парадоксально это не звучало. Профессиональный бокс — это бизнес.

Впрочем, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, на мировой арене появляются новые имена украинских боксеров. Одним из таких является Дмитрий Митрофанов — перспективный средневес из промоутерской компании братьев Кличко. Гендиректор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк видит в нем перспективу и убежден, что Митрофанов сможет стать чемпионом мира.

На вечере бокса, который в разгар лета организовала молодая промоутерская компания Eliseev Boxing Team, Митрофанов показал, что готов побеждать и функционально подошел к поединку в хорошей форме. Его соперник провел более 70 поединков на профессиональном ринге. Для 29-летнего украинца поединок в Киеве стал всего шестым. Стоит отметить, что публика неистово поддерживала Дмитрия и других участников вечера. Атмосфера столичного «Caribbean club» позволила фанатам почувствовать себя участниками поединка, ведь зрительские места были очень близко к рингу. Зал был набит под завязку, заняты были даже стоячие места.

Вечер бокса стал действительно звездным — среди гостей мероприятия были экс-чемпион мира WBA Виктор Постол, экс-чемпион мира WBA, IBF International Вячеслав Сенченко, экс-чемпион WBO Сергей Дзиндзирук. Вишенкой на торте стал приезд лучшего боксера современности — Василия Ломаченко, который посетил вечер в компании своего отца и тренера Анатолия Ломаченко.

Дмитрий Митрофанов надежды публики оправдал и за четыре раунда расправился с Рафалем Яцкевичем, на пятый раунд поляк не вышел.

Также в рамках мероприятия прошло еще семь поединков. Особое внимание публики привлек поединок одессита Рамиля Гаджиева против серба Александера Петровича. Боксеры устроили настоящую рубку. Во втором раунде опытный серб заставил украинца пошатнуться и был близок к сенсации. Публика взревела и бурно поддерживала Гаджиева. Все восемь раундов боксеры держали друг друга в напряжении. В итоге, даже пропустив неприлично много ударов, украинцу удалось показать характер и довести бой до победы.

В целом, мероприятие прошло на высочайшем уровне, все поединки получились конкурентными. Организатор, промоутер Влад Елисеев в разговоре с «ФАКТАМИ» отметил, что планирует в дальнейшем масштабировать вечер и дать возможность украинским боксерам проводить высококлассные поединки в родных стенах.

Напомним, 31 августа свой бой в Лондоне проведет Василий Ломаченко. Он сразится с британцем Люком Кэмпбеллом. Накануне украинец заявил, что готов нокаутировать британца в первых раундах.

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