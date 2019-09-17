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НБУ одобрил слияние Укрсоцбанка и Альфа-Банка: что важно знать

13:50 17 сентября 2019 55
Отделение Альфа-Банка
Инф. «ФАКТОВ»

Национальный банк принял важное решение для банковского рынка — он разрешил Альфа-Банку присоединить Укрсоцбанк по упрощенной процедуре. Таким образом Альфа-Банк станет правопреемником всех прав и обязанностей Укрсоцбанка в отношении его клиентов и контрагентов.

Альфа-Банк получит все права по переданным ему активам, а также обязанности должника по требованиям вкладчиков по переданным обязательствам. Последнее не потребует внесения изменений в соответствующие договоры.

По информации пресс-службы Нацбанка, разрешение на концентрацию было предоставлено финансовому учреждению 12 сентября.

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Упрощенная процедура присоединения банков позволяет провести реорганизацию за 3−4 месяца вместо нормативных 18 месяцев.

В Нацбанке также напомнили, что в 2018 году аналогичную процедуру прошли Экспресс-Банк и Индустриалбанк, а также КБ Центр и ПМТБ Банк.

Альфа-Банк входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA (ABHH). В октябре 2016 года ABH Holdings получила 99,9% акций Укрсоцбанка от группы UniCredit, отдав ей взамен миноритарную долю собственности в ABH Holdings. Крупнейшими акционерами ABH Holdings являются российские бизнесмены украинского происхождения Михаил Фридман и Герман Хан.

Напомним, в сети появилось видео пожара на территории загородного имения экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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