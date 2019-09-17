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НБУ одобрил слияние Укрсоцбанка и Альфа-Банка: что важно знать
Национальный банк принял важное решение для банковского рынка — он разрешил Альфа-Банку присоединить Укрсоцбанк по упрощенной процедуре. Таким образом Альфа-Банк станет правопреемником всех прав и обязанностей Укрсоцбанка в отношении его клиентов и контрагентов.
Альфа-Банк получит все права по переданным ему активам, а также обязанности должника по требованиям вкладчиков по переданным обязательствам. Последнее не потребует внесения изменений в соответствующие договоры.
По информации пресс-службы Нацбанка, разрешение на концентрацию было предоставлено финансовому учреждению 12 сентября.
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Упрощенная процедура присоединения банков позволяет провести реорганизацию за 3−4 месяца вместо нормативных 18 месяцев.
В Нацбанке также напомнили, что в 2018 году аналогичную процедуру прошли Экспресс-Банк и Индустриалбанк, а также КБ Центр и ПМТБ Банк.
Альфа-Банк входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings SA (ABHH). В октябре 2016 года ABH Holdings получила 99,9% акций Укрсоцбанка от группы UniCredit, отдав ей взамен миноритарную долю собственности в ABH Holdings. Крупнейшими акционерами ABH Holdings являются российские бизнесмены украинского происхождения Михаил Фридман и Герман Хан.
Напомним, в сети появилось видео пожара на территории загородного имения экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.
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