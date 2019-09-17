Оккупанты ускорили "паспортизацию" боевиков на Донбассе, — разведка

Украина

Оккупационное командование на Донбассе планирует оставить в подразделениях боевиков с российскими паспортами или же тех, кто начал оформлять гражданство России. Ранее сообщалось, что украинские правоохранители выяснили, что гражданство страны-оккупанты получили около 13 тысяч человек, которые регулярно пересекают линию разграничения.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в качестве срока, с которого будет изменен порядок прохождения «службы», называют 1 октября 2019 года.

«Увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Кроме того, таким образом РФ планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации Минских соглашений и сохранить потенциал для дальнейшей агрессии против Украины», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», командование российско-оккупационных войск хоть и способствует ускорению процесса получения гражданства РФ боевиками на Донбассе, но, в то же время, изымает документы, дабы предотвратить их бегство на территорию России.



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