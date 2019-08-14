Оккупанты на Донбассе отбирают у боевиков российские паспорта, чтобы пресечь дезертирство

Украина

Командование российско-оккупационных войск агитирует и способствует ускорению процесса получения гражданства РФ боевиками на Донбассе, но, в то же время, изымает документы, дабы предотвратить их бегство на территорию России.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) распространяется практика изъятия полученных паспортов России у сержантов и рядовых. Предлог — предотвращения самовольного оставления места службы. Вместе с тем, по данным разведки, боевики за взятки получают свои документы обратно и бегут в Россию. «Это делается для того, чтобы уйти от ответственности за совершенные преступления и правонарушения, в том числе, и против гражданского населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская разведка констатировала рост количества едущих на Донбасс наемников, которые рассчитывают на получение паспорта Российской Федерации по упрощенной процедуре.



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