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Путинские военные устроили жесткое ДТП в Крыму: фото с места аварии
В аннексированном Крыму произошло очередное ДТП с российской военной техникой. На сей раз пострадал легковой автомобиль, следовавший за Феодосией по распиаренной трассе «Таврида».
Утром 17 сентября в него въехал БТР, после чего автомобиль врезался в военный грузовик. Местное издание Kerch. FM опубликовало фото с места инцидента.
Виновники ДТП
По словам очевидца ЧП, на этой трассе подобные ЧП происходят довольно часто, поскольку военные перегоняют технику огромными колоннами, и гражданские авто должны в них встраиваться.
В результате колонна военной техники вынуждена была остановиться, что еще больше затруднило движение по трассе.
Напомним, в июле 2019 года военные Путина спровоцировали аварию с автомобилем скорой помощи, который попытался двигаться по трассе рядом с колонной тяжелой военной техники.
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