Мир

БТР задавил двух росгвардейцев: на военных учениях в России произошло смертельное ЧП

На военных учениях Росгвардии в Смоленской области произошло смертельное ЧП — бронетранспортер насмерть сбил двух военнослужащих.

Инцидент случился на территории населенного пункта Жерновка.

Информацию о случившемся подтвердили в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Смоленскому гарнизону.

Вместе с тем в Telegram-каналах сообщили о том, что скончался только один из пострадавших в ДТП военных.

Напомним, ранее стало известно о гибели на учениях морского пехотинца Балтийского флота РФ. Это произошло при высадке десанта на полигоне «Хмелевка» в ходе очередного всеармейского конкурса «Морской десант-2019». БТР погибшего не доплыл до берега, и стал уходить на дно после выхода из твиндека корабля.

Также «ФАКТЫ» сообщали о другом резонансном военном инциденте в России — БТР протаранил авто с людьми.

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