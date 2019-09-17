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БТР задавил двух росгвардейцев: на военных учениях в России произошло смертельное ЧП
На военных учениях Росгвардии в Смоленской области произошло смертельное ЧП — бронетранспортер насмерть сбил двух военнослужащих.
Инцидент случился на территории населенного пункта Жерновка.
Информацию о случившемся подтвердили в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Смоленскому гарнизону.
Вместе с тем в Telegram-каналах сообщили о том, что скончался только один из пострадавших в ДТП военных.
Напомним, ранее стало известно о гибели на учениях морского пехотинца Балтийского флота РФ. Это произошло при высадке десанта на полигоне «Хмелевка» в ходе очередного всеармейского конкурса «Морской десант-2019». БТР погибшего не доплыл до берега, и стал уходить на дно после выхода из твиндека корабля.
Также «ФАКТЫ» сообщали о другом резонансном военном инциденте в России — БТР протаранил авто с людьми.
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