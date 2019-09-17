Происшествия

Била по лицу: в Одессе разгорелся скандал из-за издевательств воспитательницы детского сада над ребенком (видео)

В Одессе уволили воспитателя детского сада, которая жестоко обращалась с детьми. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Ранее в Запорожье камеры видеонаблюения засняли, как в детском саду № 164 «Золотой ключик» работница учреждения жестоко обращалась с детьми.

Видео из детского сада № 224 на ул. Филатова 84а опубликовала в Facebook одесситка Александра Журба. Произошло это утром 17 сентября.

На ролике видно, как женщина агрессивно ведет себя с ребенком лет четырех на вид. Женщина трясет плачущего мальчика, бьет по рукам, а потом и вовсе стаскивает его за руку со стула.

«Я искренне надеюсь на то, что эта неуравновешенная человек не будет в дальнейшем работать с детьми! Где угодно, но не в саду с детьми, которые физически не могут дать отпор таким «воспитателям», — добавила Журба в подписи к видео.

Как стало известно позже, директор детского сада уволила агрессивную воспитательницу и направила соответствующее заявление в полицию.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о фактах буллинга со стороны воспитателей детских садов. Так, в киевском детском саду № 285 на Теремках воспитатель позволяла себе кричать на детей и заниматься рукоприкладством. В Вышгороде под Киевом воспитатель частного детсада «Сказочная страна» хватала за шиворот и с силой толкала маленькую плачущую девочку. А в Харькове няня-садистка нанесла ребенку 106 ударов и выбила зуб.

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