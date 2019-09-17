Происшествия

"Это террор, молчать не будем": НБУ выступил с резким заявлением о нападении на дом Гонтаревой

Национальный банк Украины отреагировал на поджог дома, принадлежащего семье экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, назвав его «целенаправленной атакой» на всех реформаторов, работавших и работающих на благо Украины. Соответствующее заявление правления Нацбанка размещено на официальном сайте регулятора.

«Это уже не череда инцидентов, это — ТЕРРОР. Его цель — запугать реформаторов, бывших и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать… Это — прямая и неприкрытая угроза демократии и реформам, от которых зависит будущее Украины и благосостояние граждан», — заявили банкиры.

Они также потребовали от правоохранителей безотлагательно обеспечить проведение «ускоренного» расследования этой серии атак и дали понять, что связывают действия неизвестных поджигателей с правонарушениями владельцев и акционеров неплатежеспособных банков.

Напомним, в полиции Киевской области рассматривают несколько версий возникновения пожара в селе Гореничи под Киевом, который уничтожил дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Главной из версий является поджог.

На пожар отреагировали в Офисе президента, назвав ЧП «дерзким преступлением» и «провокацией», и в посольстве США в Украине, где заявили о необходимости установления не только личностей поджигателей, но и их заказчиков. Тем временем в сети появилось видео с места возгорания.



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