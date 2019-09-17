Украина

На суде по делу о сбитом боевиками в Луганске Ил-76 открылись сенсационные подробности

В деле о сбитом военном самолете Ил-76 над Луганском летом 2014 года, когда погибли 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа, появилась новая информация.

На очередном заседании Красногвардейского районного Днепра в деле против главарей группировки «ЛНР» Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева заслушали аудиозаписи телефонных разговоров боевиков накануне и после сбивания самолета, сделанные украинскими спецслужбами.

Из записей понятно, что непосредственное руководство операцией по сбиванию украинского самолета осуществлял заместитель командира батальона «Заря» Андрей Партушев, он также давал команды о проходе через КПП группы российских военных и именно ему непосредственно перед сбиванием самолета докладывали, что в аэропорту идет бой.

По словам адвоката семей погибших военнослужащих Виталия Погосяна, из аудиозаписей разговоров боевиков стали известны новые обстоятельства трагедии, которым еще предстоит дать оценку.

«Мы слушали разговоры боевиков, и они говорят, что за 20 минут до планируемого приземления самолета в аэропорту начался бой. Между кем и кем — вопрос открытый. Боевики говорят, что якобы между украинским подразделениями. Но в любом случае, и наземная группа „Славутич“, которая должна была обеспечивать безопасность полета с земли, не могла это сделать. И это важное обстоятельство. В деле генерала Назарова этой информации не было, она появилась в деле Плотницкого. Я считаю, эту информацию должна изучить экспертиза, которая длится, по сути, уже второй год», — цитирует «Радио Свобода» слова Погосяна.

Напомним, 14 июня 2014 года на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что приказ сбить украинский Ил-76 над Луганском отдал командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров.

Эксклюзивное интервью с экс-начальником штаба АТО генерал-майором Виктором Назаровым, на которого возложили ответственность за гибель десантников и летчиков, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Генерал Назаров: Моя совесть чиста перед памятью бойцов, погибших в сбитом над Луганском Ил-76, и перед Богом».

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