Происшествия

Таран троллейбуса и маршрутки на проспекте Глушкова в Киеве: LADA едва не влетела в салон Isuzu

Во вторник, 17 сентября, во второй половине дня на столичном проспекте Глушкова (Голосеевский район) произошло резонансное ДТП: LADA Priora наехала на троллейбус и маршрутку с последующим возгоранием.

В результате аварии госпитализированы двое молодых людей.

Травмы у одного из них достаточно тяжелые.

Проезжающие водители смогли ликвидировать возникший пожар, а спасатели после более чем получасовой работы освободили из салона пассажира.

Предварительная версия причины этого ДТП — причиной всему стали невнимательность и большая скорость транспортного средства.

Установлено, что LADA мчала по проспекту Глушкова в сторону Одесской площади и ее водитель, надо полагать, в последний момент увидел стоящий на остановке троллейбус.

Уйти от наезда на тяжелое средство передвижения не удалось.

В результате удара Priora отлетела в сторону и еще зацепила по касательной маршрутку Isuzu.

К счастью, в ее обычно переполненном салоне не было пассажиров.

Оперативно прибывшие медики и спасатели добросовестно выполнили свою работу: молодые люди отправлены в больницу, а троллейбус и маршрутка — на ремонтные площадки.

В свою очередь, LADA восстановлению вряд ли подлежит.

Кроме того, печальным итогом ДТП стали значительные задержки в движении и испорченное настроение у тысяч людей.

Такой была плата за поездку «с ветерком».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жуткое тройное ДТП под Николаевом унесло две жизни.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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