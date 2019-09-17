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Таран троллейбуса и маршрутки на проспекте Глушкова в Киеве: LADA едва не влетела в салон Isuzu
Во вторник, 17 сентября, во второй половине дня на столичном проспекте Глушкова (Голосеевский район) произошло резонансное ДТП: LADA Priora наехала на троллейбус и маршрутку с последующим возгоранием.
В результате аварии госпитализированы двое молодых людей.
Травмы у одного из них достаточно тяжелые.
Проезжающие водители смогли ликвидировать возникший пожар, а спасатели после более чем получасовой работы освободили из салона пассажира.
Предварительная версия причины этого ДТП — причиной всему стали невнимательность и большая скорость транспортного средства.
Установлено, что LADA мчала по проспекту Глушкова в сторону Одесской площади и ее водитель, надо полагать, в последний момент увидел стоящий на остановке троллейбус.
Уйти от наезда на тяжелое средство передвижения не удалось.
В результате удара Priora отлетела в сторону и еще зацепила по касательной маршрутку Isuzu.
К счастью, в ее обычно переполненном салоне не было пассажиров.
Оперативно прибывшие медики и спасатели добросовестно выполнили свою работу: молодые люди отправлены в больницу, а троллейбус и маршрутка — на ремонтные площадки.
В свою очередь, LADA восстановлению вряд ли подлежит.
Кроме того, печальным итогом ДТП стали значительные задержки в движении и испорченное настроение у тысяч людей.
Такой была плата за поездку «с ветерком».
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Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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