Болезнь Заворотнюк: еще не одна звезда может повторить судьбу умирающей актрисы

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После новостей о злокачественной опухоли головного мозга у Анастасии Заворотнюк публика не перестает обсуждать, что же могло вызвать болезнь актрисы. Две самые распространенные версии — это процедура ЭКО и стволовые клетки, пишет портал «Дни.ру».

Согласно первой теории, искусственное оплодотворение, с помощью которого артистка родила третьего ребенка, спровоцировало развитие рака, как это было и у певицы Жанны Фриске. По другой версии, всему виной попытки омолодить организм с помощью инъекций стволовых клеток, побочные эффекты которых до сих пор окончательно не выяснены. О такой возможности, в частности, говорили после смерти Дмитрия Хворостовского.

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Знаменитости обычно не признаются ни в том, что проходили процедуру ЭКО, ни в использовании сомнительных — и очень дорогих — способов борьбы со старением. Исключением неожиданно стала Дана Борисова.

«Перековавшаяся» телезвезда, только-только вернувшаяся к нормальной жизни после многолетнего увлечения алкоголем и наркотиками, похоже, так напугана новостями о происходящем с Заворотнюк, что решилась на откровенность.

В откровенном интервью с корреспондентом портала Дана призналась, что один-два раза делала себе такие инъекции. Более того, она помнит, как раньше якобы дважды в неделю ждали самолетов из, предположительно, Сибири, откуда везли эти стволовые клетки. «Их буквально растаскивали по домам, такой был ажиотаж», — говорит она.

Гламурная красотка отметила, что не могла себе позволить делать такие уколы постоянно, потому что «это дорогая штука». При этом она не стала скрывать, что обожает косметологию. Дана Борисова откровенно сообщила, что делала уколы в лицо, а ведь некоторые, по ее данным, стволовые клетки пускали по биологически активным точкам и даже принимали внутрь.

«Если окажется, что использование стволовых клеток имеет связь с возникновением рака, то Дане Борисовой, как и другим отечественным знаменитостям, коловшим это, грозит серьезная опасность», — считает автор статьи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», муж Анастасии Заворотнюк навестил ее в больнице.

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