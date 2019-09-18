Жена Пескова Татьяна Навка высказалась о крахе карьеры мужа тяжелобольной Заворотнюк

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Фигурист Петр Чернышев на днях отменил все выступления и гастроли из-за тяжелой болезни жены — Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. В итоге теперь спортсмен занимается исключительно заботой о находящейся в коме супруге и о новорожденной дочери, появившейся на свет в прошлом октябре, пишет eg.ru.

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Поклонники Чернышева, разумеется, переживают не только за его личную жизнь, но и за работу. Тем более что появились слухи о том, что карьере фигуриста пришел конец, а в ледовом шоу «Руслан и Людмила» спортсмена заменит другой артист.

В связи с тем, что сам Петр вообще не дает никаких комментариев, это за него сделала олимпийская чемпионка Татьяна Навка, вместе с которой он выступает. Фигуристка все домыслы о мрачном будущем мужа Заворотнюк решительно опровергла.

Спортсменка утверждает, что ее партнер, «конечно же, едет и выступает во всех осенних спектаклях». И она крайне возмущена тем, что кто-то может в этом сомневаться и прочить на место Чернышева другого фигуриста (называлось, в частности, имя Алексея Рогонова).

При этом издание напоминает, что другой известный фигурист Алексей Ягудин заявил ранее в телеэфире, что в частном разговоре Навка косвенно подтвердила, что у Заворотнюк — серьезные проблемы. «Молимся», — ответила она на вопрос коллеги о состоянии здоровья артистки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», муж Анастасии Заворотнюк навестил ее в больнице.

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