Молимся: друзья Анастасии Заворотнюк высказали слова поддержки

Шоу-бизнес

Друзья и коллеги актрисы Анастасии Заворотнюк, о здоровье которой переживают не только ее родные, но и многочисленные поклонники, высказали слова поддержки. «Няне Вике» посвятили специальный выпуск программы «Пусть говорят».

К семье актрисы обратился телеведущий Дмитрий Шепелев, жена которого Жанна Фриске в 2015 году ушла из жизни после борьбы с опухолью головного мозга. Говорят, такой же диагноз поставили и Заворотнюк.

«Семье Насти сейчас очень важно сделать то, что в свое время не сделал я. А именно: сделать официальное, публичное заявление. Не для того, чтобы привлекать к себе внимание, его и так достаточно — это бремя публичности: человек публичный обязан сказать, что с ним происходит. Это освободит семью от очень многих хлопот и забот в будущем. Это освободит семью сейчас от домыслов, это поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку, и избавить себя от комментарий выдумок, сплетен, которые сейчас множатся… Эти истории схожи в других деталях — в рождении ребенка, в молниеносности того, как развивается болезнь, но на этом параллели заканчиваются… Чтобы не происходило, будьте сильными.», — сказал Дмитрий Шепелев.

Сосед Анастасии и Петра Чернышева, фигурист Алексей Ягудин признался, что часто видел скорую у дома звезды.

«Мы живем в одном поселке с ними. Весной мы вместе с Настей участвовали в съемках пилотного выпуска одной их передач — абсолютно нормально она выглядела, была очень жизнерадостная. А уже летом во время прогулок с детьми я видел карету „Скорой помощи“, которая практически ежедневно дежурила возле ее дома…», — рассказал Ягудин.

Также звездные друзья высказывают поддержку Анастасии в сети. Певец Николай Басков, потерявший недавно отца, опубликовал видео с актрисой и пожелал семье сил и стойкости.

«Нашёл это видео с прекрасной и жизнерадостной @a_zavorotnyuk и так тяжело принять всё то, о чём сейчас все говорят и искренне переживают!!! Сил и стойкости семье, Понимаю, что сейчас происходит с родными, так как сам недавно всё это сам пережил», — написал Басков.

Актриса Нонна Гришаева рассказала, что Настя ей приснилась.

«Ты снилась мне сегодня… Прекрасная, утончённая, с глазами испуганной лани… Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов… Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой всё хорошо и ты прекрасно выглядишь… Молюсь за тебя…», — расстрогала признанием Гришаева.

Довольно резко высказалась коллега по сериалу «Моя прекрасная няня» актриса Ольга Прокофьева, сыгравшая Жанну Аркадьевну. Она просит не «лезть в семью» и оставить их в покое.

«Могу сказать только одно — постарайтесь оставить семью в покое. Она не хочет ничего афишировать, не делайте семье больно. Если бы она хотела, она бы все рассказала. У них политика, как у родных Веры Глаголевой, — они хотят оставить все внутри семьи», — сказала она в комментарии 360tv.ru.

Напомним, росСМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации одной из московских клиник. Она в состоянии комы, на искусственной вентиляции легких. Появились сообщения, что у актрисы развилась пневмония и полиорганная недостаточность. Родные актрисы ее состояние не комментируют. Мама, муж и дети находятся рядом с актрисой.

Ранее отец Жанны Фриске посоветовал родным актрисы, чем можно ей сейчас помочь. Он рекомендует находиться рядом с Анастасией.

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