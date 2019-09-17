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Муж Анастасии Заворотнюк навестил ее в больнице (видео)
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, Петр Чернышев навестил жену в больнице.
17 сентября Чернышева заметили у одной из московских больниц, сообщает телеканал Москва 24.
Ранее здесь же заметили старшую дочь актрисы, поэтому журналисты решили: Заворотнюк находится в реанимации именно этой клиники.
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«Петр Чернышев старался остаться незамеченным. Кепка была натянута почти на глаза, он быстро попытался скрыться, чтобы избежать лишних вопросов», — отмечают корреспонденты канала.
Напомним, что у Заворотнюк, по слухам, последняя стадия рака. Актриса впала в глубокую кому. У нее отказывают органы, поэтому интенсивное лечение прекратили — организм не справится.
Врачи также отказались от операции. Многие специалисты отмечают, что актрису уже не спасти.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.