Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк навестил ее в больнице (видео)

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, Петр Чернышев навестил жену в больнице.

17 сентября Чернышева заметили у одной из московских больниц, сообщает телеканал Москва 24.

Ранее здесь же заметили старшую дочь актрисы, поэтому журналисты решили: Заворотнюк находится в реанимации именно этой клиники.

«Петр Чернышев старался остаться незамеченным. Кепка была натянута почти на глаза, он быстро попытался скрыться, чтобы избежать лишних вопросов», — отмечают корреспонденты канала.

Напомним, что у Заворотнюк, по слухам, последняя стадия рака. Актриса впала в глубокую кому. У нее отказывают органы, поэтому интенсивное лечение прекратили — организм не справится.

Врачи также отказались от операции. Многие специалисты отмечают, что актрису уже не спасти.

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