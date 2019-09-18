Происшествия

Принуждал к удовлетворению половой страсти неприродным способом: подросток три года насиловал малолетнюю сестру

В Сахновщинском районе Харьковской области правоохранители подозревают местного жителя в неоднократных изнасилованиях малолетней сестры. Об этом сообщает издание NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации инсайдера, 6 сентября в полицию обратилась женщина 1977 года рождения. Она рассказала, что ее старший сын пытался надругаться над сводной сестрой. В ходе расследования выяснилось, что молодой человек еще три года назад принудил десятилетнюю девочку к удовлетворению своей половой страсти неприродным способом.

Прошедшей зимой злоумышленник изнасиловал жертву, после чего неоднократно заставлял 13-летнюю родственницу вступать с ним в интимный контакт. В последний раз парня с девочкой застала их мать.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 152 УК Украины («изнасилование малолетней»), Фигуранту вручили подозрение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В случае, если вина жителя Сахновщинского района будет доказана, ему грозит 15 лет за решеткой.

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