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«Беса из беса не выгонишь»: в сети высмеяли «обряд очищения от нечисти» Жириновского (видео)

Известный своим хамским отношением к Украине одиозный российский политик Владимир Жириновский решил прибегнуть к услугам шамана и «очиститься от нечисти».

Видео неадекватного обряда опубликовал в своем Twitter пользователь «Догоняй! Е7Ы09».

На ролике видно, как шаман стучит в бубен, а лидер ЛДПР при этом стонет и громко кричит «Снимите с меня всю порчу, недельный стресс снимите».

После завершения обряда Жириновский поблагодарил шамана и сказал, что почувствовал облегчение.

«Вся кремлевская верхушка кинулась в оккультизм. Вот из Жириновского шаман выводит порчу. Видимо навел порчу Навальный. Это период средневековья или уже конец третьего рейха, кто знает?», — написал автор публикации.

Вся кремлевская верхушка кинулась в окультизм. Вот из Жириновского шаман выводит порчу. Видимо навел порчу Навальный.

Это период средневековья или уже конец третьего рейха, кто знает? pic.twitter.com/U41lxDazZD — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 17 сентября 2019 г.

Увидев неадекватные действия старожила Кремля, пользователи вовсю начали обсуждать его странные действия.

Некоторые согласились с тем, что от такого «шаманизма действительно попахивает затхлым духом Средневековья: «Ё*твою… дожились! Средневековье нервно курит в сторонке…», «Не просто нервно, а в затяг», «Настало время раскапывать могилу Тамерлана…».

Часть читателей весьма неодобрительно высказались о личных качествах политика.

«Старый придурок», «Деменция», «Тут бесполезно выводить порчу. Он и есть — источник порчи, необходимо сжечь», «По-моему, он уже давно доказал, что является официальным шутом при правительстве РФ, не пойму, почему его выходки ещё кто-то воспринимает всерьёз», «Демона из демона изгнать нельзя», «Чует смерть и хочет „замолить“ грехи», — пишут они.

Были в числе читателей и те, кто заподозрил главного ЛДПР-овца в стремлении получить сексуальное удовлетворение нетрадиционным способом: «Он сексуальное удовлетворение получает. Хоть так, если больше никак», «Какая интересная конструкция вибратора», «Спаривание с бубном — это оригинально. Но пусть он попробует, как Собякин, спарится с оленем».

«Это хорошо, что они там все в оккультизм верят. У шамана есть шанс», — написал один из пользователей, намекая, очевидно, на якутского шамана, который идет через всю Россию в Москву для того, чтобы «изгнать демона из Кремля».

Большинство же читателей были настроены еще более категорично: «Все прогнило на*рен наверху», «Эта Дума будет когда-нибудь историческим анекдотом», «Шаманство им не поможет. Наказание будет очень жёсткое», «Единственный шанс на хотя бы ослабление участи — это резкая смена направления деятельности на реально оппозиционную. Причём повод есть».

Очевидно, россияне уже действительно устали от политиков-клоунов, которые не способны решить проблемы страны никаким другим способом, кроме как танцами с бубном. Поэтому протесты в стране наверняка продолжатся.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», опасаясь распространения неугодных правительству настроений, российские власти решили блокировать средства обмена мнениями между гражданами. Первыми «под раздачу» попали популярный мессенджер Telegram и запрещенные в стране интернет-ресурсы. Тестировать способы их блокировки решено на пользователях в северного города Тюмени.

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