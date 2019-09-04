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Война неизбежна: Жириновский взорвал сеть новыми страшилками на росТВ (видео)
Одиозный российский политик Владимир Жириновский, периодически угрожающий Украине военным вторжением, вновь оседлал любимого «конька» и заговорил о войне. В этот раз он грозился стереть с лица земли Америку и пол Европы.
«Мы ничего не можем ждать хорошего об Америке. Нужно готовиться к войне. И сказать своему народу, изменить концепцию: „Мы нанесем превентивный удар“. Мы не будем сюсюкать, — кричал в эфире росТВ Жириновский. — Дуэль США-Россия. Сколько? Один миллиард погибнет. Снесем к черту Америку — 300 миллионов, пол Европы — еще 300 миллионов. И так по частям, там, где плохо говорили о России. Надо наказать все».
«Не перепутайте, это — не призывы к насилию. Призывы — у Синицы, которому дали 5 лет», — прокомментировал видео «Вал Мишель», разместивший отрывок передачи в своем Twitter.
«Нанесем превентивный удар. Снесем Америку 300 млн, пол Европы 300 млн и так по частям, где плохо говорили о России.»— Вал Мишель (@VALMICHEL7) September 3, 2019
Не перепутайте, это не призывы к насилию. Призывы — у Синицы, которому дали 5 лет.pic.twitter.com/6NXQbvVWr6
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидер ЛДРП Жириновский раскритиковал российского президента Владимира Путина за контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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