Могли сжечь сына: Гонтарева раскрыла детали поджога ее дома

Происшествия

Экс-руководитель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева рассказала о некоторых деталях, приведших к пожару в ее доме в Гореничах под Киевом и о том, что при пожаре мог пострадать ее сын.

«В пятницу мой сын уехал на учебу. До этого он ночевал в этом доме и они могли его попросту сжечь… Перед отъездом сына, мы попросили адвоката подъехать в дом, осмотреть и еще оставили охране ключи. Чтобы, в случае обыска, не выламывали двери, а просто спокойно открыли дом», — сказала Гонтарева в интервью «Левому берегу».

Сам поджог бывшая чиновница также описала. По ее словам, в три часа ночи по Киеву охранник увидел, как через забор на крышу полетели какие-то предметы, похожие на большие рюкзаки. Сразу за ними полетел фаер (что-то напоминающее петарду), произошло возгорание.

Охранник позвонил хозяевам, в полицию и пожарным.

«Пожарные долго не ехали, за это время дом успел серьезно выгореть. Потом наконец-то начали тушить — час снаружи и еще где-то два часа внутри. Дом сгорел полностью», — уточнила она, добавив, что все это записано на камерах видеонаблюдения.

Напомним, по данным ГосЧС, в доме Гонтаревой было несколько очагов возгорания, поэтому здание практически полностью выгорело.

Как сообщали «ФАКТЫ», после изучения записей на камерах наблюдения, у полиции осталась одна версия причины пожара в доме бывшей-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой — умышленный поджог. Генпрокурор проведет 18 сентября совместное совещание прокуроров и следователей с целью быстрого расследования факта пожара в Гореничах.

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