- 08:13 «Динамо» — «Мальме»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 08:13 Страшная картина: в сети показали свежие фото Донецка
- 08:00 Раскрывая убийство, нашли десятки педофилов — адвокатов, прокуроров, депутатов — Аброськин
- 07:56 «Наполи» благодаря пенальти обыграл действующего обладателя Кубка чемпионов: видеообзоры матчей
- 07:51 У бездетной собаки, усыновившей двух котят, чудом появилось молоко для их кормления
- 07:39 Могли сжечь сына: Гонтарева раскрыла детали поджога ее дома
- 07:38 Где смотреть онлайн «ПСЖ» — «Реал»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 07:33 Рыбак вырвался от крокодила, который схватил его зубами за голову и сломал лицевые кости
- 07:28 Смарт-подушка: поможет уснуть и разбудит в прекрасном настроении
- 07:19 «Барселона» с не игравшим 111 дней Месси едва унесла ноги из Дортмунда: хроника матча
- 07:16 Разгуляется непогода: синоптики дали прогноз на 18 сентября
- 06:55 «Беса из беса не выгонишь»: в сети высмеяли «обряд очищения от нечисти» Жириновского
Могли сжечь сына: Гонтарева раскрыла детали поджога ее дома
Экс-руководитель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева рассказала о некоторых деталях, приведших к пожару в ее доме в Гореничах под Киевом и о том, что при пожаре мог пострадать ее сын.
«В пятницу мой сын уехал на учебу. До этого он ночевал в этом доме и они могли его попросту сжечь… Перед отъездом сына, мы попросили адвоката подъехать в дом, осмотреть и еще оставили охране ключи. Чтобы, в случае обыска, не выламывали двери, а просто спокойно открыли дом», — сказала Гонтарева в интервью «Левому берегу».
Сам поджог бывшая чиновница также описала. По ее словам, в три часа ночи по Киеву охранник увидел, как через забор на крышу полетели какие-то предметы, похожие на большие рюкзаки. Сразу за ними полетел фаер (что-то напоминающее петарду), произошло возгорание.
Охранник позвонил хозяевам, в полицию и пожарным.
«Пожарные долго не ехали, за это время дом успел серьезно выгореть. Потом наконец-то начали тушить — час снаружи и еще где-то два часа внутри. Дом сгорел полностью», — уточнила она, добавив, что все это записано на камерах видеонаблюдения.
Напомним, по данным ГосЧС, в доме Гонтаревой было несколько очагов возгорания, поэтому здание практически полностью выгорело.
Как сообщали «ФАКТЫ», после изучения записей на камерах наблюдения, у полиции осталась одна версия причины пожара в доме бывшей-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой — умышленный поджог. Генпрокурор проведет 18 сентября совместное совещание прокуроров и следователей с целью быстрого расследования факта пожара в Гореничах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...