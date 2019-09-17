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Пожар в доме Гонтаревой: у полиции осталась только одна версия, генпрокурор созывает совещание
Причиной пожара в доме бывшей-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом стал умышленный поджог. Об этом в одном из телеэфиров заявил руководитель пресс-службы Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.
Такой вывод был сделан после просмотра камер видеонаблюдения.
«Мы видим на видео с камер наблюдения, неизвестный человек перебрасывал какие-то два чемодана через забор и потом бросил зажигательное устройство, в результате чего загорелись эти чемоданы и затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла и от нее загорелся уже весь дом», — заявил он.
В то же время, Жукович добавил, что пока содержимое чемоданов неизвестно, проводится соответствующая экспертиза. Кроме того, он добавил, что следователи сейчас ищут другие возможные видеозаписи, на которых зафиксированы злоумышленники.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, Генпрокурор проведет 18 сентября совместное совещание прокуроров и следователей с целью быстрого и эффективного расследования факта пожара в доме, которым пользовалась бывшая глава Нацбанка Гонтарева.
«Уголовное производство возбуждено по факту умышленного уничтожения имущества, его расследование взято на контроль руководством Генеральной прокуратуры», — говорится в сообщении Генпрокуратуры в Facebook.
Напомним, ранее в полиции рассматривали несколько версий возникновения пожара. Кроме поджога, правоохранители не исключали также версию неосторожного обращения с огнем или короткого замыкания.
Как сообщали «ФАКТЫ», по данным ГосЧС, в доме Гонтаревой было несколько очагов возгорания, поэтому здание практически полностью выгорело.
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