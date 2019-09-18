- 10:13 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 10:09 Убийства топ-менеджера Caparol и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена: в полиции показали фото подозреваемых
- 10:06 «Не надо людей бить»: Хабиб откровенно рассказал о советах своей мамы
- 10:04 Можно и отлежаться: Леся Никитюк соблазняет откровенным купальником
- 10:04 «Вынужденный шаг»: у Зеленского высказались о скандальной выдаче Цемаха России
- 10:03 Надели наручники: в Николаеве полицейские спасли женщину от самоубийства
- 10:00 Стало известно о неожиданном хобби королевы Елизаветы: ее коллекция оценивается в 125 миллионов долларов
- 09:45 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Манчестер Сити»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 09:35 Новый двойник? Сеть озадачило фото Путина с Эрдоганом
- 09:30 В Донецке снова заговорили о снятии Пушилина: ждут "ревизоров" из России
- 09:29 Валерий Харчишин встревожил сеть фото с места ДТП
- 09:26 Сожженный дом Гонтаревой под Киевом сняли с высоты: опубликовано впечатляющее видео
Путин заберет у Лукашенко Беларусь: названа важная дата
Россия и Беларусь могут утвердить план интеграции двух стран уже до 8 декабря. Об этом заявил белорусский посол Владимир Семашко, сообщает «РИА Новости».
По его словам, до этой даты президенты Путин и Лукашенко могут подписать разработанный план.
«До первого ноября этого года должны быть разработаны „дорожные карты“, их 31 по разным направлениям», — сказал Владимир Семашко.
Москва и Минск договорились о создании рабочей группы по развитию интеграции в конце 2018 года. Спустя четыре месяца стало известно, что Путин решил дать Лукашенко годовую отсрочку.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что программа экономического объединения России и Беларуси начнется с 2021 года. Предполагается, что после слияния экономик в государствах останутся собственные центробанки, но при этом будет введен единый Налоговый и Гражданский кодексы, единый реестр собственности и общий регулятор энергорынка. Объединение пока не коснется сфер обороны, правоохранительных органов, образования, здравоохранения, науки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!