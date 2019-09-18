Путин заберет у Лукашенко Беларусь: названа важная дата

Мир

Россия и Беларусь могут утвердить план интеграции двух стран уже до 8 декабря. Об этом заявил белорусский посол Владимир Семашко, сообщает «РИА Новости».

По его словам, до этой даты президенты Путин и Лукашенко могут подписать разработанный план.

«До первого ноября этого года должны быть разработаны „дорожные карты“, их 31 по разным направлениям», — сказал Владимир Семашко.

Москва и Минск договорились о создании рабочей группы по развитию интеграции в конце 2018 года. Спустя четыре месяца стало известно, что Путин решил дать Лукашенко годовую отсрочку.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что программа экономического объединения России и Беларуси начнется с 2021 года. Предполагается, что после слияния экономик в государствах останутся собственные центробанки, но при этом будет введен единый Налоговый и Гражданский кодексы, единый реестр собственности и общий регулятор энергорынка. Объединение пока не коснется сфер обороны, правоохранительных органов, образования, здравоохранения, науки.

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