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Валерий Харчишин встревожил сеть фото с места ДТП
Лидер группы «Друга ріка» Валерий Харчишин, который снялся в чувственном клипе с поборовшей рак Яниной Соколовой, напугал поклонников фото с места ДТП. На своей странице в Instagram музыкант рассказал, что стал свидетелем аварии и сам чудом избежал столкновения. Его спас новый автомобиль, напичканный современной системой безопасности и навигации.
«На его месте мог быть я. Дядя на фуре тупо стоял в левой полосе. Я ехал за Nissan, который не успел выскочить. У меня сработала система Pilot Assist, Volvo затормозила сама. Я выскочил на безопасный остров между полосами, чтобы в меня не въехал какой-нибудь замечтавшийся, вышел и направился к пострадавшим», — рассказал он и показал фото с места ДТП.
Музыкант рассказал, что в разбитом авто никто серьезно не пострадал. Из машины самостоятельно вышел водитель и попросил Валерия довезти до метро его пассажиров. У парня была поранена рука, из нее текла кровь. У девушки поцарапано колено. Но они предпочли не медицинскую помощь, а работу.
«О, Валера, а забери пассажиров до метро». А у одного из руки фигачит юшка. Везу пассажиров. Милые и напуганные люди. У каждого, кроме этого, свое маленькое счастье-несчастье. Девушка не замечает, что из царапины на коленке течет кровь. Говорит, что едет увольняться с работы, просит селфи на память и улыбается. Другая — счастлива, потому что не опоздала на работу", — рассказал Валерий.
Валерий предостерег подписчиков быть внимательными на дороге. Ведь большинство аварий случаются именно из-за человеческого фактора.
«Человек — не робот и не всегда способен своевременно реагировать в такие моменты. Я — не исключение, потому что тоже не успел, за меня это сделал мой автомобиль», — добавил он.
«В ЕС на законодательном уровне оснастили все грузовики функцией экстренного торможения и уже готовят закон, чтобы обязать всех производителей с 2022 устанавливать спасительный приложение. Если в Украине такого закона не будет — это продолжит укоренять право на безопасность, как на роскошь», — подытожил Харчишин.
Для музыканта безопасность — не пустые слова. В сентябре 2007 года Валерий попал в серьезную аварию. Он спешил из Киева в Житомир забирать из роддома жену с новорожденным сыном. Но его «Мерседес» слетел с дороги и врезался в деревья. Валерий получил серьезные травмы. С черепно-мозговой травмой, переломами и травмами внутренних органов был доставлен в реанимацию. Тогда врачи говорили, что если бы не своевременная помощь, все могло закончиться гораздо плачевнее.
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