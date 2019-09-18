Пошло и безнравственно: Лободу раскритиковали за пропаганду вредной привычки (видео)

Шоу-бизнес

Украинскую певицу Светлану Лободу, которая живет в России, раскритиковали за пропаганду курения.

Артистка опубликовала в Instagram видео, на котором с наслаждением затягивается сигаретой. Хотя она написала, что не курит, подписчики не поверили.

«Пошло и безнравственно», «Вульгарная. Света, раньше я вас слушала смотрела, мне нравилось. Сейчас слишком много пафоса, понтов, вы возомнили из себя суперстар и заболели звездной болезнью», «Ужасно смотрится. Будто собаке бездомной еду дали», «Наверно, не стоит выставлять напоказ пристрастия по курению, да с таким кайфом! Вас молодое поколение считает своим кумиром! Не разочаровывайте», — пишут комментаторы.

Лободе также напоминают, что равняться на Аллу Пугачеву надо не так.

Напомним, что ранее дочь Лободы заподозрили в копировании плохих привычек.

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