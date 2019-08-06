СМИ рассекретили дорогущее жилье Светланы Лободы и Ани Лорак в России (фото)

Шоу-бизнес

Популярные украинские певицы, выступающие в России, Ани Лорак и Светлана Лобода уже давно большинство времени проводят на территории соседнего государства. Там у них — гастроли, съемки в телепроектах и личная жизнь. Ани Лорак не скрывает, что ее дочь София ходит в элитную частную школу в Подмосковье.

Как сообщают российские СМИ, певицы обзавелись элитным жильем в престижном пригороде Москвы, где живут многие знаменитости. По данным «Комсомольской правды», Светлана Лобода поселилась в современном поселке «Княжье озеро», где облюбовали себе жилье Дмитрий Нагиев, Мария Миронова, Юлия Ковальчук, Игорь Лифанов и другие.

Модный поселок расположен в 24 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Здесь есть свой ресторан, озеро, фитнес-центр, бассейн, магазины, детский сад, школа, зоопарк, церковь…

Стоит такое удовольствие недешево — коттедж площадью 400 квадратных метров обойдется около 43 миллиона гривен.

В этом же направлении выбрала себе жилье и Ани Лорак. Ее особняк находится в элитном поселке «Агаларов Эстейт». Среди ее соседей — певец Стас Михайлов и бизнесмен Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Анастасия Волочкова. На территории поселка всего 260 домов, вокруг которых разбиты сады из декоративных деревьев, в изобилии имеются фонтаны и озера, вертолетная площадка, спортивный комплекс, академия гольфа, спа-центр и детский английский клуб.

Поселиться здесь могут лишь очень обеспеченные люди, ведь коттедж площадью 1000 квадратных метров стоит порядка 117 миллионов гривен.

Ни Светлана Лобода, ни Ани Лорак и своем элитном жилье ранее не рассказывали. Звезды не афишируют личную жизнь и не комментируют догадки СМИ.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Филипп Киркоров показал свой роскошный дом.

Также балерина Анастасия Волочкова пустила в свой особняк Ксению Собчак и показала, как она живет и отдыхает.

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