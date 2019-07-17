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Малышка «ушла в отрыв»: дочь Лободы засняли за танцами со стаканом в руке (видео)
Пока популярная украинская певица Светлана Лобода вовсю репетирует перед концертом в российском Нижнем Новгороде, ее старшая дочь Ева предоставлена сама себе и веселится напропалую под песни мамы, главной фанаткой которой считает себя. Об этом пишет VladTime.
Во что выливается такая «вседозволенность», показал друг Лободы, опубликовавший видео того, как малышка «ушла в отрыв».
Всегда спокойная и скромная девочка со стаканом в руке устроила зажигательные танцы для взрослых под песни Светланы, она веселилась у ограждений и была максимально раскрепощённой. Девочка вела себя будто на дискотеке, и поговорив с приятелем мамы завершила свое выступление демонстративным потягиванием напитка со стаканчика.
«Неужели девочка копирует „пьяную“ маму, ведь непонятно, почему 8-летняя Евангелия ведет себя таким странным образом? Наследница обожает свою маму и старается во всем подражать ей, из чего следует, что подобному демонстративному обращению с напитком научилось у родительницы», — пишет автор статьи.
Издание отмечает, что и сама Светлана никогда не была примерной девушкой: по ее признанию она пробовала запрещенные препараты, шантажировала людей, просыпалась с незнакомым человеком и выпивала. Сейчас же, по словам звезды, ее воротит от спиртного из-за психологической травмы, однако периодически в Stories она выдает свою ложь.
Лобода частенько бывает на алкогольных вечеринках, мелькала рядом со стопками спиртного и порой публикует утренние «помятые» фото. Ева регулярно сопровождает маму на взрослых тусовках — Светлану абсолютно не смущает возраст малышки и она старается потакать ее капризам.
«Видимо, польщенная таким внимание и доверием матери девочка чувствует себя не по годам взрослой и пытается демонстрировать соответствующее поведение — вот случайно и „спалила“ любовь матери к вечеринкам», — резюмирует журналист.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram снимок, где какая-то обнаженная женщина делает стойку на голове. Кадр сделан со спины, поэтому понять, кто на фото, невозможно. Многие подписчики певицы поверили, что это действительно Лобода и принялись оставлять восхищенные комментарии.
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