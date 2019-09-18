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Убийство чиновника в Запорожской области: выяснились важные детали о преступниках (фото)
Неизвестные, убившие в Акимовке (Запорожская область) заместителя главы местной объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова, сожгли автомобиль, на котором скрылись с места преступления.
Как сообщает издание «Актуально», автомобиль Daewoo сожгли возле гаражей. Там же было выброшено оружие, из которого был убит чиновник. Также сообщается, что злоумышленники были в масках.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве неизвестные избили заместителя председателя столичной горгосадминистрации Владимира Слончака, который с черепно-мозговой травмой попал в реанимацию.
Фото с сайта https://actual.today.
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