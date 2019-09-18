24.61 / 24.88 27.07 / 27.48
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Убийство чиновника в Запорожской области: выяснились важные детали о преступниках (фото)

11:29 18 сентября 2019 241
Горящая машина
Инф. «ФАКТОВ»

Неизвестные, убившие в Акимовке (Запорожская область) заместителя главы местной объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова, сожгли автомобиль, на котором скрылись с места преступления.

Как сообщает издание «Актуально», автомобиль Daewoo сожгли возле гаражей. Там же было выброшено оружие, из которого был убит чиновник. Также сообщается, что злоумышленники были в масках.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве неизвестные избили заместителя председателя столичной горгосадминистрации Владимира Слончака, который с черепно-мозговой травмой попал в реанимацию.

Фото с сайта https://actual.today.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер