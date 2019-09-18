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Происшествия

Под Запорожьем расстреляли замглавы Акимовской ОТГ: первые детали и фото с места происшествия

10:51 18 сентября 2019 1375
Расстрел в Акимовке
Инф. «ФАКТОВ»

В поселке городского типа Акимовка (Запорожская область) убит заместитель руководителя местной территориальной общины Дмитрий Кириллов, курировавший гуманитарные вопросы. Ранее сообщалось об избиении в Киеве замглавы КГГА Владимира Слончака.

Как сообщает «РИА Мелитополь», 42-летнего Кириллова расстреляли возле поселкового совета. По некоторым данным, в него стреляли из автоматического оружия. Очевидцы утверждают, что Дмитрия Кириллова добивали выстрелами в упор.

«Спускается со ступенек универмага поворачивается после нескольких хлопков. Чувак с капюшоном на голове, в руках автомат, жертва ему говорит: „Ты ох*енел?“ Автоматчик еще пару раз, потом лежачего добил в упор и побежал во дворы. Оттуда „Ланос“ серебристый уехал», — цитирует издание одного из свидетелей ЧП, который поделился информацией в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожской области нашли тело пропавшего накануне мужчины, который взял пассажиров для поездки по региону и пропал. Убийцы закопали его тело среди поля.

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