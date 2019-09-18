Происшествия

Мышь грызла батон прямо в витрине магазина в Харькове: в сети показали видео

В Харькове в витрине продуктового магазина заметили крупную серую мышь, которая с аппетитом ела батон. Ранее в Киеве в витрине столичного супермаркета кот ел понравившиеся ему мясные деликатесы.

Инцидент в Харькове произошел в хлебном киоске сети «Кулиничи» на улице Алчевских. Кроме грызуна, в витрине киоска можно было увидеть испражнения мыши.

Видео опубликовано на странице «Харьков. Комментарии. Все о Харькове» в YouTube.

«17 сентября. В Кулиничах на Алчевского жирная мышь, естественно, не стесняясь покупателей, жрет батон, лежащий на витрине. Продавцов не смущает — вооружились мышеловками и… ядом», — подпись под видео.

По словам чиновника Госпотребслужбы в Харьковской области, нельзя торговать, если в магазине есть грызуны. Мыши переносят массу заболеваний. Поэтому их соседство с пищевыми продуктами очень опасно для людей.

Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад в Ровно в продуктовом магазине «Копейка» по улице Пушкина на прилавке с молочными продуктами покупатели увидели животное, похожее на крысу.

А в популярном российском супермаркете «Пятерочка» в Москве продавцы палками и швабрами боролись с полчищами грызунов.

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