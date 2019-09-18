У Зеленского объяснили сокращение субсидий на коммуналку

Деньги

В проекте бюджета на 2020 год заложено порядка 47,6 млрд гривен на выплату льгот и субсидий (механизм начисления которых планируют изменить с 1 октября 2019 года), в то время как в 2019 году на эти цели выделяли 55,1 млрд гривен.

Однако, по словам министра соцполитики Юлии Соколовской, этих средств достаточно для «удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи с оплатой коммунальных услуг».

«Если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млдр грн), то заложенные 47,6 млрд грн — действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам», — цитирует Соколовскую пресс-служба министерства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проект бюджета на 2020 год, который планируют внести в Раду 20 сентября, существенное повышение минимальных пенсий в Украине не заложено.

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