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Госбюджет-2020: пенсионеров и получателей субсидии ждет неприятный сюрприз
В бюджете-2020 не заложено существенного повышения минимальных пенсий в Украине. Объем средств, направляемых на жилищные субсидии гражданам, в 2020 году сократится. Об этом говорится в проекте бюджета на 2020 год, который внесен в Верховную Раду и будет представлен депутатам 20 сентября.
Минимальная пенсия — прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, — в 2020 году будет пересматриваться трижды. С 1 января 2020 года выплата составит 1638 грн, с 1 июля — 1712 грн, с 1 декабря — 1769 грн. Сейчас минимальная пенсия составляет 1564 грн, а с декабря поднимется до 1638 грн.
Таким образом в новом году минимальная пенсия увеличится ровно на прогнозируемый показатель инфляции — 8%.
Что касается жилищных субсидий, приобретения твердого и жидкого бытового топлива, сжиженого газа, то в 2020 году на эти цели предусмотрено выделить 47,6 млрд гривен — меньше, чем в текущем году. В бюджете учли, что с 1 октября 2019 года часть семей потеряет право на субсидии.
Напомним, бюджет-2020 считался, исходя из валютного курса 28,2 грн/доллар. В главной финансовой смете страны предполагается пересмотреть размер минимальной зарплаты.
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