Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк взяли под охрану в больнице

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая находится в больнице в тяжелом состоянии, взяли под охрану. Родные звезды хотят уберечь ее от назойливых журналистов. Из-за слухов о болезни к Заворотнюк приковано пристальное внимание СМИ. На территорию частной клиники в Москве несколько раз пытались проникнуть съемочные группы.

В больнице выставили круглосуточную охрану: на этаже, а также возле палаты, где лежит Анастасия.

Как сообщает Baza, Анастасия находится в сознании и дышит самостоятельно, несмотря на сообщения СМИ об её критическом состоянии. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Ранее дочь актрисы Анна впервые высказалась о болезни мамы и попросила оставить их семью в покое.

Тем временем, мошенники пытаются нажиться на горе семьи. Неизвестный мужчина, назвавшийся другом Заворотнюк, пытался продать журналистам интервью с актрисой. Мужчина сказал, что Анастасия здорова.

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