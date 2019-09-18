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Анастасию Заворотнюк взяли под охрану в больнице
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая находится в больнице в тяжелом состоянии, взяли под охрану. Родные звезды хотят уберечь ее от назойливых журналистов. Из-за слухов о болезни к Заворотнюк приковано пристальное внимание СМИ. На территорию частной клиники в Москве несколько раз пытались проникнуть съемочные группы.
В больнице выставили круглосуточную охрану: на этаже, а также возле палаты, где лежит Анастасия.
Как сообщает Baza, Анастасия находится в сознании и дышит самостоятельно, несмотря на сообщения СМИ об её критическом состоянии. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Ранее дочь актрисы Анна впервые высказалась о болезни мамы и попросила оставить их семью в покое.
Тем временем, мошенники пытаются нажиться на горе семьи. Неизвестный мужчина, назвавшийся другом Заворотнюк, пытался продать журналистам интервью с актрисой. Мужчина сказал, что Анастасия здорова.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..