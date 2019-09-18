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- 09:26 О раке узнала зимой, но продолжала работать: друг Заворотнюк рассказал о ее лечении в Польше
О раке узнала зимой, но продолжала работать: друг Заворотнюк рассказал о ее лечении в Польше
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, четвертая стадия рака мозга, знала о своем диагнозе давно, но продолжала работать.
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Об этом «Комсомольской правде» рассказал друг семьи актрисы.
«После родов у Насти появились сильные головные боли. Уже зимой врачи диагностировали у Насти рак мозга. Но она продолжала сниматься, не отказывалась от работы», — подчеркнул он.
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Позже, весной, в поездке по Польше актрисе стало плохо. «Она практически потеряла сознание. Ее экстренно госпитализировали в местную больницу, где какое-то время наблюдали. Потом вернулась в Москву, но недомогание не проходило, болезнь слишком быстро развивалась», — добавил собеседник издания.
Он рассказал, что друзья предлагали родным Заворотнюк деньги, но они отказываются.
Напомним, что сейчас актриса в глубокой коме. Врачи оставили только паллиативное лечение.
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