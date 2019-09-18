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О раке узнала зимой, но продолжала работать: друг Заворотнюк рассказал о ее лечении в Польше

9:26 18 сентября 2019 854
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, четвертая стадия рака мозга, знала о своем диагнозе давно, но продолжала работать.

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Об этом «Комсомольской правде» рассказал друг семьи актрисы.

«После родов у Насти появились сильные головные боли. Уже зимой врачи диагностировали у Насти рак мозга. Но она продолжала сниматься, не отказывалась от работы», — подчеркнул он.

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Позже, весной, в поездке по Польше актрисе стало плохо. «Она практически потеряла сознание. Ее экстренно госпитализировали в местную больницу, где какое-то время наблюдали. Потом вернулась в Москву, но недомогание не проходило, болезнь слишком быстро развивалась», — добавил собеседник издания.

Он рассказал, что друзья предлагали родным Заворотнюк деньги, но они отказываются.

Напомним, что сейчас актриса в глубокой коме. Врачи оставили только паллиативное лечение.

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