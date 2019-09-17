Хватит: дочь Заворотнюк впервые высказалась о болезни мамы

Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк никак не реагирует на тревожные сообщения в СМИ о ее здоровье. Родные актрисы не подтверждают и не опровергают слухи и тяжелом состоянии любимой «няни Вики».

Впервые на происходящее отреагировала старшая дочь Заворотнюк Анна. Она оставила эмоциональный комментарий на своей странице в Instagram. Она с трудом сдерживала себя, выражая недовольство по поводу неправдивых публикаций о состоянии мамы в СМИ.

«Желаю всем не „доброжелателям“ захлебнуться своей же смесью! Особенно Starhit.ru, желаю всем вашим редакторам всего-всего… Будьте счастливы!», — написала Анна под семейным снимком, на котором они все счастливы вместе.

Также девушка предупредила, что семья не нуждается в средствах и не проводит сбор денег.

«Внимание! Никаких сборов наша семья не ведет! Хватит уже!» — добавила Анна. Она также поблагодарила всех за поддержку.

«Спасибо всем за поддержку! Коллегам, друзьям, поклонникам!». Больше ничего Анна писать не стала. Не стала говорить, что на самом деле происходит с ее матерью. Поклонники артистки выражают надежду, что все происходящее неправда.

Подписчики желают Анне и ее маме здоровья, сил и терпения.

Ранее СМИ писали о том, что Анна навестила маму в больнице. Она принесла шарик с надписью «Очень тебя люблю».

Напомним, Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии находится в одной из клиник Москвы. За ее здоровье молятся многочисленные поклонники, в сети слова поддержки выражают друзья и коллеги.

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