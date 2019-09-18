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Шоу-бизнес

«Кто это?» София Ротару без макияжа удивила поклонников (фото)

12:59 18 сентября 2019 392
Ротару
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Легендарная украинская певица София Ротару, которой в августе исполнилось 72 года, удивила поклонников своим внешним видом без макияжа.

Так, в сеть попало фото звезды с поклонницами. Ротару запечатлели в очках, но без грима и укладки.

«Кто это?» — удивляются пользователи сети свежему виду артистки.

В том, что на снимке именно София Ротару, сомневаться не приходится. Настоящие фанаты ее узнали. Узнал Ротару и ее единственный сын Руслан Евдокименко, который оставил «лайк» под фото.

Сама Ротару уже давно объяснила журналистам, что секрет «вечной молодости» — внутренняя гармония и глубокий сон.

Кроме того, дважды в год она вместе со своей невесткой на пару недель улетает за границу в велнес-клинику, где проходит всевозможные очистительные процедуры.

Напомним, ранее фото без макияжа показала Алла Пугачева.

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