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«Кто это?» София Ротару без макияжа удивила поклонников (фото)
Легендарная украинская певица София Ротару, которой в августе исполнилось 72 года, удивила поклонников своим внешним видом без макияжа.
Так, в сеть попало фото звезды с поклонницами. Ротару запечатлели в очках, но без грима и укладки.
«Кто это?» — удивляются пользователи сети свежему виду артистки.
В том, что на снимке именно София Ротару, сомневаться не приходится. Настоящие фанаты ее узнали. Узнал Ротару и ее единственный сын Руслан Евдокименко, который оставил «лайк» под фото.
Сама Ротару уже давно объяснила журналистам, что секрет «вечной молодости» — внутренняя гармония и глубокий сон.
Кроме того, дважды в год она вместе со своей невесткой на пару недель улетает за границу в велнес-клинику, где проходит всевозможные очистительные процедуры.
Напомним, ранее фото без макияжа показала Алла Пугачева.
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