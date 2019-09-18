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Шоу-бизнес

Матриархат: в «Міняю жінку» сняли семью участницы «Від пацанки до панянки»

13:44 18 сентября 2019 305
Дариана
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В новом выпуске шоу «Міняю жінку» на этот раз не было драк, но зато снялась семья одной из самых ярких участниц проекта «Від пацанки до панянки» Дарианы Семидоцкой (Остафийчук).

Оказалось, в семье Дарианы и Павла царит матриархат. Именно этим словом называют ребята уклад, когда зарабатывает жена, а муж находится в поисках себя.

Уточним — находился. Сейчас Павел уехал на заработки, а Дариана стала больше внимания уделять дочурке.

Напомним, что женились Паша и Дори на шоу «Від пацанки до панянки». Роль «пацанки» настолько запомнилась зрителям, что они и сейчас видят в женщине негативные черты и критикуют ее, мужа и ребенка.

Сама Дариана в соцсетях отвечала всем обидчикам, но устала и прекратила это делать.

Дариана

Дариана

Напомним, что в прошлом выпуске герой избил «новую» жену.

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