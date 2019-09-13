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Шоу-бизнес

«Заберите детей у этих психов»: сеть в ужасе от поведения героев «Міняю жінку» (фото, видео)

10:51 13 сентября 2019 582
Міняю Жінку
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Десятый выпуск нового сезона реалити-шоу «Міняю жінку» на 1+1 шокировал зрителей неадекватным поведением главных героев.

В комментариях на YouTube-канале «плюсов» зрители просят соцслужбы вмешаться и спасти детей пары из Кропивницкого.

«Заберите детей у этих психов», — требуют пользователи сети, после того, как увидели, в каких условиях живут дочери главных героев.

Міняю Жінку

Оказалось, что в семье работает только мама, ее дочь-школьница от первого брака делает всю работу в доме, нянчит младшую сестричку и ухаживает за ней. Папа в этой семье раньше работал милиционером, а сейчас «выбивает» деньги из клиентов жены и отдыхает.

Новую «жену» поразило то, что спальня мамы и папы в хорошем состоянии, а дети живут в тесноте и беспорядке, их плохо кормят, а старшая девочка часто плачет и курит.

Міняю Жінку

Міняю Жінку

Также удивила героиню антисанитария, черви в духовке, странные «послания» папы для мамы на стенах спальни, то, что в доме курят и пьют алкоголь во время обеда.

Міняю Жінку

Міняю Жінку

Міняю Жінку

Но когда женщина попыталась все это высказать новому мужу, тот ударил ее и сломал палец — пришлось ходить в гипсе.

Міняю Жінку

Міняю Жінку

В финале выпуска мужья героинь подрались, а мама из Кропивницкого защищала своего мужа.

Міняю Жінку

Пользователи сети возмутились. «Детей заберите у этих психов. Чего они там насмотрятся?», «Бедная старшая девочка… Никто не знает, что происходит там на самом деле», — пишут они.

Міняю Жінку

Міняю Жінку

Міняю Жінку

Міняю Жінку

Напомним, что в прошлом выпуске также не обошлось без драки между главными героями.

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