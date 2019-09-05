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Драка на "Міняю жінку": миллионерша из Дании набросилась на главного героя (фото, видео)
На съемках популярного реалити-шоу «Міняю жінку», в котором семьи на неделю меняются женами, произошел неприятный инцидент. Между главными героями произошла не постановочная, а реальная драка. Участница из Дании после словестной перепалки набросилась на своего временного украинского мужа.
Между участниками проекта миллионершей из Дании Дарьей и 30-летним жителем Запорожья Станиславом изначально не сложились теплые отношения. Они все время спорили. Дарья поучала нового мужа, упрекала и учила жизни. Она критиковала и его супругу за то, что не умеет экономить и много тратит на ночные клубы, салоны красоты и развлечения.
Станислав не стал отмалчиваться и оскорбил Дарью, назвав ее «шмарой». «П*дла, ты что, сдурел?» — закричала женщина и набросилась на обидчика с кулаками.
Разнимать дерущихся пришлось режиссеру проекта. Этот семейный обмен явно не удался.
Драка на видео зафиксирована с 1:28 эфира программы.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певицы Слава и Вика из группы «НеАнгелы» устроили драку на свадьбе за букет невесты.
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