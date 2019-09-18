Мир

Мир в опасности: всего за 36 часов вирусы-убийцы могут распространиться по всей планете

В среду, 18 сентября, международная группа независимых экспертов GPMB опубликовала доклад «Мир в опасности». Он предупреждает о том, что человечество не готово к пандемии любой из нескольких смертельно опасных болезней, похожих на испанский грипп, который в начале прошлого века унес жизни примерно 50 миллионов человек.

Авторы доклада подчеркивают — за минувшие 100 лет скорость распространения пандемии многократно возросла. Ежедневно миллионы людей перемещаются из страны в страну, с континента на континент в течение считаных часов благодаря современным самолетам. Следовательно, вирусы-убийцы могут распространиться по всей планете всего за 36 часов. «Перемещающиеся с огромной скоростью патогены обладают страшным потенциалом. Они способны убивать десятки миллионов людей, разрушать экономики, дестабилизировать национальную безопасность», — подчеркивается в докладе.

В качестве наиболее опасных болезней, способный в считаные дни убить не менее 80 миллионов человек на планете, ученые называют пять разновидностей гриппа, вирусы Эбола, Денге и Зика, желтую лихорадку и другие.

В группу экспертов входят бывший премьер-министр Норвегии и бывший генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гру Харлем Брунтланн, глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Эльхадж Эс Си, исполнительный директор Всемирного банка Аксель ван Троценбург.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус поддержал авторов доклада. Он призвал мировых лидеров принять неотложные меры. «Правительства разных стран мира должны извлечь уроки из предыдущих пандемий. Крышу нужно чинить до того, как пошел дождь», — сказал Гебреисус.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что зимой 2016 года ВОЗ официально признала вспышку лихорадки Зика в Америке угрозой мировому здравоохранению. Эпидемия этого заболевания настолько же опасна, как и вспышка лихорадки Эболы, унесшая жизни свыше 10 тысяч человек, подчеркнули в ВОЗ. Летом того же года был зарегистрирован первый в Европе случай рождения ребенка с микроцефалией, вызванной вирусом Зика.

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