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Пугачева за роялем и зажигательные танцы: Галкин показал, как Гарри и Лиза отмечают день рождения (видео)

18 сентября близнецы Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарик и Лиза отмечают день рождения. Им исполняется шесть лет. Первыми именинников поздравили знаменитые родители. Они приготовили для детей подарки, украсили холл надувными шарами. Галкин показал на своей странице в Instagram, как веселятся Гарри и Лиза. Они зажигательно танцуют, на рояле веселую мелодию играет Алла Борисовна.

«Ура!!! С днем рождения. За роялем мама», — подписал семейное видео Максим Галкин.

Именинников поздравляют звездные друзья Пугачевой и Галкина Николай Басков, Игорь Крутой, Сергей Лазарев, Наташа Королева, Филипп Киркоров и многие другие.

«Дорогие наши ГАРРИ и ЛИЗА!!! Поздравляем вас с Днём Рождения. В лице наших самых младших Киркоровых, АЛЛЫ-ВИКТОРИИ и МАРТИНА (который пообещал сегодня забить 2 гола на футболе в честь вашего Двойного Дня Рождения) — любим, целуем и от всего сердца поздравляем вас и ваших замечательных родителей, АЛЛОЧКУ И МАКСИМА! Здоровья, счастья и радужного настроения!», — поздравила семья Киркоровых.

«Дорогие и любимые наши Лизонька и Гарик, наши солнышки! Вот и наступил ваш День Рождения! Пусть этот день будет радостным и незабываемым, а ваши прекрасные родители подарят вам все свое тепло и любовь!(и передадут наши поздравления!) Очень хочется в этот день быть с вами, но мы уже скоро увидимся на дне рождения Вероники! Целуем, любим, обнимаем! Игорь +Юля+Вероника», — написал Николаев в Instagam.

Напомним, что Лиза и Гарри Галкины появились на свет 18 сентября 2013 года. Близнецов родила суррогатная мать. Дети растут очень артистичными и пользуются большой популярностью в сети. Максим регулярно делится забавными роликами, которые собирают тысячи лайков.

Ранее Пугачева в интервью говорила, что дети находятся на домашнем обучении. К ним приходят преподаватели. В следующем году Лиза и Гарри пойдут в первый класс.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Лиза Галкина с мамой спела песенку о свадьбе.

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