Происшествия

Стрельба в Николаеве: на заправке обнаружили тела троих человек (фото, видео)

В среду, 18 сентября, в Николаеве в помещении газовой заправки обнаружили три трупа со следами насильственной смерти. Ранее сообщалось о стрельбе на заправке в Киеве, где пострадал участник Майдана.

Как сообщили в полиции Николаевской области, о ЧП на заправке «Фактор», расположенной по ул. Новозаводской, им стало известно около 12:20.

Как сообщает местный ресурс «Новости-N», тела погибших обнаружила жена одного из работников заправки, которая пришла к мужу.

Придя на заправку и увидев, что в кассе никого нет, женщина вошла в помещение и увидела три тела, лежащие в лужах крови. Один из них был ее мужем.

Шокированная женщина тут же вызвала полицию. По ее словам, как минимум двое убитых — это работники заправки.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Позже на заправку прибыл кинолог со служебной собакой, чтобы попытаться взять след преступников.

Пока полиция рассматривает версию— ограбление.

Заправка «Фактор» является одной из крупнейших газовых заправок в городе. Здесь заправляются в основном маршрутки, а также водители транзитного транспорта. Ежедневный оборот заправки составляет сотни тысяч гривен.

В городе введена специальная полицейская операция «Сирена».

«ФАКТЫ» также сообщали о жестоком убийстве таксиста на Кольцевой дороге в Киеве.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter