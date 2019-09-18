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Происшествия

Стрельба в Николаеве: на заправке обнаружили тела троих человек (фото, видео)

14:56 18 сентября 2019 35
люди на заправке
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 18 сентября, в Николаеве в помещении газовой заправки обнаружили три трупа со следами насильственной смерти. Ранее сообщалось о стрельбе на заправке в Киеве, где пострадал участник Майдана.

Как сообщили в полиции Николаевской области, о ЧП на заправке «Фактор», расположенной по ул. Новозаводской, им стало известно около 12:20.

Как сообщает местный ресурс «Новости-N», тела погибших обнаружила жена одного из работников заправки, которая пришла к мужу.

Придя на заправку и увидев, что в кассе никого нет, женщина вошла в помещение и увидела три тела, лежащие в лужах крови. Один из них был ее мужем.
Шокированная женщина тут же вызвала полицию. По ее словам, как минимум двое убитых — это работники заправки.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Позже на заправку прибыл кинолог со служебной собакой, чтобы попытаться взять след преступников.
Пока полиция рассматривает версию— ограбление.

Заправка «Фактор» является одной из крупнейших газовых заправок в городе. Здесь заправляются в основном маршрутки, а также водители транзитного транспорта. Ежедневный оборот заправки составляет сотни тысяч гривен.

В городе введена специальная полицейская операция «Сирена».

«ФАКТЫ» также сообщали о жестоком убийстве таксиста на Кольцевой дороге в Киеве.

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