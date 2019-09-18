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Политика

Зеленский не хочет, чтобы государство финансировало партии, не попавшие в парламент

15:51 18 сентября 2019 80
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию относительно отмены государственного финансирования политических партий, под которой подписались более 25 тысяч украинцев.

Зеленский отметил, что несмотря на неприятия многими украинцами факта финансирования государством партий, он внес в Раду проект закона, согласно которому выделять деньги предлагается лишь политическим силам, на последних парламентских выборах преодолевшим 5-процентный барьер в общегосударственном многомандатном округе.

Также документ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции» предусматривает уменьшение госфинансирования — с 2 до 0,01 размера минимальной зарплаты, умноженного на количество избирателей, поддержавших партию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно итогам недавних парламентских выборов, госфинансирование получат 11 политсил, преодолевших 2-процентный барьер: «Слуга народа»; «Оппозиционная платформа — За життя»; ВО «Батькивщина»; «Европейская солидарность»; «Голос»; Радикальная партия Олега Ляшко; «Сила и честь»; Оппозиционный блок, «Украинская стратегия Гройсмана»; «Партия Шария» и ВО «Свобода».

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