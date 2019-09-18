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Пропавшего без вести военного обнаружили в Чернобыльской зоне (фото)
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС патруль обнаружил солдата-контрактника, который с 5 сентября числился пропавшим без вести и находился в розыске
Как сообщают в ГУНП Киевской области, 30-летний военнослужащий проник на территорию зоны отчуждения незаконно. Его задержали, а командованию воинской части сообщили, что солдат найден.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепропетровской области искали военнослужащего 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», который уехал в Днепр в увольнительную и пропал. Сослуживцы беспокоились, не случилось ли с побратимом беды.
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