24.59 / 24.85 27.05 / 27.45
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пропавшего без вести военного обнаружили в Чернобыльской зоне (фото)

16:04 18 сентября 2019 170
Чернобыльская зона
Инф. «ФАКТОВ»

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС патруль обнаружил солдата-контрактника, который с 5 сентября числился пропавшим без вести и находился в розыске

Как сообщают в ГУНП Киевской области, 30-летний военнослужащий проник на территорию зоны отчуждения незаконно. Его задержали, а командованию воинской части сообщили, что солдат найден.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепропетровской области искали военнослужащего 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», который уехал в Днепр в увольнительную и пропал. Сослуживцы беспокоились, не случилось ли с побратимом беды.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер