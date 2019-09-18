Политика

В Раде задумали расследовать действия руководства НБУ за пять лет

Верховной Раде, которая 18 сентября приняла во втором чтении проект закона о внесении изменений в закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде», предложат создать временную следственную комиссию, которая займется деятельностью руководства Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014—2019 годах, передает УНН.

Так, регламентный комитет рассмотрел и поддержал соответствующий проект постановления, который предложат народным депутатам Украины принять за основу и в целом. Нардепы хотят расследовать деятельность руководства двух институций, которые повлекли за собой, в частности, «значительную девальвацию национальной валюты», «искусственное банкротства коммерческих банков», а также «присвоение бюджетных средств через механизмы махинаций с кредитами рефинансирования и долговыми ценными бумагами правительства».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка о ликвидации банка «Юнисон», который связывают с экс-главой ликвидированного Министерства доходов и сборов Украины Александр Клименко

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