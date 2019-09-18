Украина

Рада поддержала изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде

В среду, 18 сентября, в соответствие с объявленной повесткой дня, парламент во втором чтении принял проект закона о внесении изменений в закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде».

Его поддержали 323 нардепа. Документом предусмотрены рычаги ускорения работы суда и возможность избежать риска заморозки его деятельности из-за передачи слишком большого количества дел.

Как видно по результатам голосования, за закон не голосовали представители «Оппозиционной платформы — За жизнь».

В законопроекте говорится, что что подсудность Высшего антикоррупционного суда (ВАСУ) как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда.

Подсудность ВАСУ не распространяется на уголовные производства, досудебное расследование в которых ведет НАБУ и закончено прокурорами САП.

Также предусмотрено, что в Высший антикоррупционный суд передаются все уголовные производства, досудебное расследование в которых завершено прокурорами САП и судебное разбирательство которых судами первой апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАСУ.

Напомним, Высший антикоррупционный суд заработал в Украине с начала сентября. Одним из первых решений суда стал заочный арест одиозного экс-судьи Виктора Татькова, который во время президентства Виктора Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter