- 11:47 Facebook будет рассматривать жалобы пользователей по-новому: что изменится
- 11:35 Рада поддержала изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде
- 11:30 Беременная невеста умерла по пути к алтарю: ребенка удалось спасти
- 11:29 Убийство чиновника в Запорожской области: выяснились важные детали о преступниках
- 11:26 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Мальме»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 11:18 Зеленский дал указание готовиться к отведению войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе: что об этом известно
- 11:07 Звонил уже раз пять: Богдан впервые рассказал о его контактах с Кремлем
- 10:53 Бесплатные гамбургеры из «Макдональдса» и свадьба с Джорджиной: Криштиану Роналду дал большое интервью
- 10:52 Пошло и безнравственно: Лободу раскритиковали за пропаганду вредной привычки
- 10:51 Под Запорожьем расстреляли замглавы Акимовской ОТГ: первые детали и фото с места происшествия
- 10:43 Из-за вас началась война: топ-чиновница офиса Зеленского оскандалилась с высказыванием к ветеранам АТО
- 10:34 Попал в реанимацию: в Киеве избили заместителя Кличко
Рада поддержала изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде
В среду, 18 сентября, в соответствие с объявленной повесткой дня, парламент во втором чтении принял проект закона о внесении изменений в закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде».
Его поддержали 323 нардепа. Документом предусмотрены рычаги ускорения работы суда и возможность избежать риска заморозки его деятельности из-за передачи слишком большого количества дел.
Как видно по результатам голосования, за закон не голосовали представители «Оппозиционной платформы — За жизнь».
В законопроекте говорится, что что подсудность Высшего антикоррупционного суда (ВАСУ) как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда.
Подсудность ВАСУ не распространяется на уголовные производства, досудебное расследование в которых ведет НАБУ и закончено прокурорами САП.
Также предусмотрено, что в Высший антикоррупционный суд передаются все уголовные производства, досудебное расследование в которых завершено прокурорами САП и судебное разбирательство которых судами первой апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАСУ.
Напомним, Высший антикоррупционный суд заработал в Украине с начала сентября. Одним из первых решений суда стал заочный арест одиозного экс-судьи Виктора Татькова, который во время президентства Виктора Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"