Общество и люди

Еврейский фестиваль, выставка Бориса Лурье и ZooBonusFEST: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

19 сентября — опера «Риголетто»,

20 сентября — балет «Лебединое озеро»,

21 сентября — опера «Севильский цирюльник»,

22 сентября — опера «Мадам Баттерфляй»,

24 сентября — балет «Ромео и Джульетта»,

25 сентября — опера «Травиата».

Начало в 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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С 19 сентября по 27 октября в Музее современного искусства действует выставка народного художника УССР Федора Захарова «Музейна збірка. До 100-річчя від дня народження».

Адрес: ул. Кирилловская, 41.

Вход свободный.

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21 и 22 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский» пройдет международный фестиваль для обладателей домашних питомцев ZooBonusFEST-2019. В программе: выставка-ярмарка зоотоваров; мастер-классы и выступления ведущих специалистов; шоу-программа с участием звезд шоу-бизнеса; конкурсы и развлечения.

Начало в 10:00.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 55.

Цена: от 50 грн.

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21 сентября с 12:00 до 20:00 в Мариинском парке состоится еврейский фестиваль Jewish Open Space. В программе: квесты, челенджи и флеш-моб; концерт оркестра НАОНИ и капеллы имени Ревуцкого; еврейская электронная музыка от групп Derech и Gesher; развлечения для детей; подарки и угощения.

Адрес: ул. Михаила Грушевского, 1.

Вход свободный. При регистрации на сайте www.jewishpeople.in.ua можно выиграть приз!

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До 6 октября в VOLOSHYN GALLERY открыта выставка Анастасии Подервянской «Анатомический атлас». В экспозиции представлены текстильные аппликации.

Адрес: ул. Терещенковская, 13.

Вход свободный.

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До 30 октября в художественном центре «Шоколадный домик» можно посетить выставку «Измененный человек» американского художника-нонконформиста, родившегося в СССР, Бориса Лурье.

Адрес: ул. Шелковичная, 17/2.

Цена: 40 грн.

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До 11 ноября в выставочном пространстве IZONE проходит выставка итальянских и украинских художников нового поколения «Коррозия характера. Человек гибок». Выставка затрагивает вопросы труда — насколько работа определяет личность, влияет на частную жизнь и восприятие свободы.

Адрес: ул. Набережно-Луговая, 8.

Вход свободный.

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Бесплатно можно посетить: 19 сентября — Музей выдающихся деятелей украинской культуры Леси Украинки, Николая Лысенко, Панаса Саксаганского, Михаила Старицкого (ул. Саксаганского, 97/95б/95). 25 сентября — Национальный музей литературы Украины (ул. Богдана Хмельницкого, 11); литературно-мемориальный дом-музей Тараса Шевченко (ул. Тараса Шевченко, 8а); Национальный заповедник «София Киевская» (ул. Владимирская, 24), только пенсионеры.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Киеве на Андреевском спуске прошел первый фестиваль городской культуры Булгаков-FEST

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