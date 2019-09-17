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Булгаков-FEST получил ежегодную «прописку» на Андреевском спуске (фото)
В сентября в Киеве впервые прошел фестиваль городской культуры Булгаков-FEST, собравший на Андреевском спуске тысячи киевлян и гостей столицы. Была здесь и магия булгаковских чтений в музее, и демонстрация фильмов по мотивам произведений автора, и театрализованные представления, и презентация новоизданных книг о великом гении, и, в довершении всего, концертная программа с участием групп «Лиловый», Макс Пташник и clan, LAMA и «Танок на Майдані Конго» (ТНМК).
Идея организовать фестиваль на базе Дома-музея Михаила Булгакова принадлежит основателю благотворительного фонда «Культурные новации», арт-бизнесмену, букинисту Владиславу Трубицину, который уже давно дружит, сотрудничает с музеем и помогает ему. Именно поэтому решение о совместном проведении Булгаков-FEST можно считать закономерным и логичным венцом этого длительного и продуктивного взаимодействия.
«Мы с Музеем — давние друзья и заядлые булгаковеды, нам нравится популяризовать работы и знакомить с жизнью великого мастера жителей столицы и ее гостей. И поскольку формат фестиваля имеет наиболее широкий охват и специфику интерактивного вовлечения, мы решили сделать на Андреевском новую „изюминку“, новую „визитную карточку“ спуска, „прописав“ здесь ежегодный сентябрьский Булгаков-FEST. И, глядя на количество молодежи, заинтересованной в активностях фестиваля, я понимаю, что мы выбрали правильное место, время и формат для формирования новой культурной традиции, для современного прочтения классики, для актуализации традиции неторопливого, вдумчивого чтения», — сказал Владислав Трубицин.
На полдня участники и зрители фестиваля погрузились в слегка тревожную, но такую притягательную атмосферу, сотканную из магии по-булгаковски — воландовские проделки и провокации, темные лестницы музея, наполненные духом мистицизма и артефактами другой эпохи, где зазевавшихся посетителей ловили врасплох вдруг ожившие герои — клетчатый человечек с треснувшим пенсне, невероятных размеров говорящий кот Бегемот и, чего хуже, сам Воланд…
Чтецы прочли лучшие фрагменты из любимых произведений Булгакова, для детей был установлен скалодром и детская площадка с лаунж-зоной для родителей. Стилизованные в духе 1930-х годов, фотозоны способствовали созданию памятных кадров, а фуд-корты потешили гастрономические притязания гостей фестиваля.
В шатре в сквере Слипака на мягких пуфах расположились те, кому ближе кинотворчество по мотивам Михаила Булгакова — здесь крутили «Собачье сердце», «Ивана Васильевича» и др.
Любителей чтения порадовали сразу 4 книжные новинки о жизни и творчестве Булгакова, его «киевском периоде», которые увидели свет благодаря меценатской деятельности Владислава Трубицина и были презентованы в рамках фестиваля. Театр на Подоле открыл свои двери для книжной лавки, где посетители могли удовлетворить взыскательные интеллектуальные запросы.
Ближе к вечеру гостей развлекали акустической живой музыкой украинские коллективы — «Танок на Майдані Конго» (ТНМК), LAMA, Макс Пташник и clan, и «Лиловый». Под открытым небом собрались тысячи киевлян, чтобы стать в этот день единым целым, достойным своего великого земляка. И хоть музыка стихла до полуночи, по знаменитому склону еще долго бродили те, кто проникся духом мистицизма великого гения, не желая отпускать его в ту ночь…
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