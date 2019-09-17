Спорт

Свитолина с уверенной победы стартовала на втором подряд турнире в Китае (видео)

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (третья позиция в мировом женском рейтинге), на прошлой неделе отметившая свое 25-летие, стартовала на турнире в китайском Гуанчжоу с призовым фондом 500 тысяч долларов.

В первом круге наша соотечественница, сеянная на турнире под первым номером, должна была встречаться со шведкой Ребеккой Петерсон, но та снялась с турнира. В итоге ее заменила «лакилузер» Далила Якупович из Словении (151-я), с которой украинка ранее не пересекалась в официальных матчах.

Начала матч Элина не очень уверенно, позволив сопернице повести в счете 2:0, но затем выиграла пять геймов подряд и выиграла первый сет. Во второй партии украинка уже себе не позволяла ошибаться и довела матч до итоговой победы — 6:3, 6:3.

За свою победу, которая стала для нее 30-й в нынешнем сезоне, Свитолина гарантировала себе 4 899 долларов призовых и во втором круге сыграет с чешкой Марией Боузковой (63-я), которая обыграла китаянку Фан Йин Ксун (243-я) — 6:3, 2:6, 7:6 (6).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина сыграла два матча за один день в китайском Чжэнчжоу.

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