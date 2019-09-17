Украина

Проект нового Государственного бюджета Украины предусматривает дефицит Пенсионного фонда в 2020-м году в рекордные 172,5 млрд грн.

А так как недостающие средства вряд ли можно будет взять «из воздуха», то правительство, скорее всего, «разбросает» эту сумму на всех работающих украинцев в виде новых налогов и сборов. В итоге каждый из гражданин «окажет помощь» Пенсионному фонду на 4,1 тыс. грн, пишет «Обозреватель».

Кроме того, отдельно работающие заплатят единый соцвзнос в размере 22% от зарплаты, большая часть которого также поступит в ПФУ.

К тому же нужно учесть, что 2020-й станет годом пиковых выплат по государственному долгу. Почти 40% доходной части бюджета придется отдать кредиторам страны. В сумме погашение госдолга и его обслуживание обойдется бюджету в рекордные 421,6 млрд гривен.

Если все эти деньги разделить на официальное количество населения (чуть больше 42 млн человек), получится, что каждый, в том числе младенцы и старики, должны своими налогами заплатить около 10 тыс. грн. И это только в следующем году.

В том, что деньги эти наверняка «соберут», можно не сомневаться: министр финансов Оксана Маркарова на презентации бюджета заверила, что проблем с выплатами не возникнет — мол, сейчас резервов достаточно, а в бюджете на следующий год учли объективные показатели и украинцы не почувствуют на себе нагрузку. Поэтому и зарплаты будут платиться вовремя, и все статьи расходов в безопасности. Но при этом не указывая источника покрытия дефицита ПФУ.

Напомним, что согласно проекту нового Госбюджета больше всего денег выделят на Министерство социальной политики. Именно они распределяют большую часть выплат и субсидий. Им достанется 290 млрд грн. Для сравнения, на Минэнерго и защиту окружающей среды дадут всего 8,7 млрд грн. К слову, на НАБУ потратят чуть больше 1 млрд, а на НАПК — 0,812 млрд грн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 4723 гривен. Благодаря этому повысятся и пенсий, формула расчета которых состоит из трех переменных: среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%. А так как рост минимальных зарплат приводит к росту средней зарплаты, то автоматически повышается и размер пенсионных выплат тем, кто получает их по указанной выше формуле. Получателям же пенсий, которые меньше минимальных, просто «поднимут» их до указанных цифр.

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